Başkan Yetişkin’den çocuklara çeyrek altın

13 çocuğun sünnet olduğu şölen, Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleri Bahar Çiçek Evi tarafından karşılandı. Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu miniklere çeyrek altın taktı.