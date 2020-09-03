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    HaberlerEge Haberleri Başkan Yetişkin’den çocuklara çeyrek altın
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    03.09.2020 - 00:02 |

    Başkan Yetişkin’den çocuklara çeyrek altın

    Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu yıl beşinci kez sünnet şöleni düzenledi.

    Başkan Yetişkin’den çocuklara çeyrek altın

    13 çocuğun sünnet olduğu şölen, Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleri Bahar Çiçek Evi tarafından karşılandı. Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu miniklere çeyrek altın taktı.

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