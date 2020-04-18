18.04.2020 - 00:04 |
Başkan Yılmaz, gençlere basketbol sözü verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un koronavirüs tedbirlerinin sona ermesi ile birlikte hayalinin herhangi bir lisenin penceresinden öğrencilerle birlikte ıslık çalmak olduğunu belirten sosyal medya paylaşımına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan destek geldi.
Yılmaz da, okullar açılınca şehirdeki herhangi bir liseye giderek öğrencilerle basketbol oynayacağının sözünü verdi.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.