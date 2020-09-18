Başkan Yılmaz iddialı

‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında 10 büyükşehir belediyesinin katıldığı bisiklet sürüş etkinliğinin startını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takım elbise ile pedal basarak verdi. Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a meydan okudu.

“Hareketlilik haftasında şehirlerimizde bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz, “Takım elbise ile yürüyen ya da bisiklete binmiş insanların üzerinde oluşturulmuş mahalli baskıları da ortadan kaldırmak istiyoruz çünkü küçük adımlar genel de büyük değişiklikler yaratıyor. İnsanlarımız şehirlerde kısa mesafeleri bisikletler ile yapabilmelidir. Bu sayede hem insanlarımız fiziklerini hareket ettirecek hem de araçlardaki emisyonun doğayı kirletmesini engelleyecektir” ifadelerini kullandı.