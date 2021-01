Başkan Zolan’dan amatörlere büyük destek

Bu kapsamda 348 kategoride faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) bağlı 117 kulüp için 1.200.000 liralık maddi destek programı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı. ASKF Başkanı Ceşen, amatör sporlar olarak Denizli’de çok şanslı olduklarını belirtti, “Sporu seven bir belediye başkanınız yoksa o ilde kulüp, sporcu ve taraftar maalesef olmuyor.



Onun için bizleri her zaman destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.



‘Yanınızda olacağız’



Başkan Zolan da, salgın dolayısıyla amatör sporla buluşmaya ara verdiklerini belirterek, “Kulüp başkanlarımıza ve yönetimlerinde bulunan arkadaşlarımıza özel olarak teşekkür ediyorum.



Çünkü siz gençliğimize sahip çıkıyorsunuz, geleceğimize sahip çıkıyorsunuz. Gençlik demek gelecek demektir, hazine demektir. Gençlerimize ‘şu yasak, bu yasak’ demek tek başına yeterli değil.



Bizim gençlerimize alternatifler sunmamız ve nitelikli hale getirmemiz gerekir.



Bu noktada sizler gönüllü bir şekilde, eşinizden, çocuklarınızdan, işinizden fedakarlık yaparak gençliğimize sahip çıkıyorsunuz. Onun için ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin bu yürüyüşünüzün yanında olma konusunda gayret sarf ettik” diye konuştu.