Başkan Zolan’dan Eskihisar’a müjde

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, geçen hafta Enerya Denizli Gaz Dağıtım Şirketi yöneticileriyl gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı, Eskihisar Mahallesi’ne doğalgaz yatırımının kısa süre içinde başlanacağı müjdesini verdi. Zolan, “Mahallemizde doğalgaz yatırımı bu yıl başlıyor. İnşallah kısa zamanda başlanıp 3-5 ay içinde de tamamlanacak. Eskihisar’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Doğalgaz müjdesine sevinen mahalle sakinleri de Başkan Zolan’a teşekkür etti.