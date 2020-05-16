16.05.2020 - 00:03 |
Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Günü mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün, Denizli ve Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu dile getirdi.
Yunan askerlerince işgaline karşı ilk direniş hareketinin Denizli’den başladığını belirten Zolan, “Bugün de 101 yıl önceki aynı ruh, aynı inanç ile ülkemizi, şehrimizi, her türlü değerlerimizi ve varlığımızı korumak için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.