Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Günü mesajı

Yunan askerlerince işgaline karşı ilk direniş hareketinin Denizli’den başladığını belirten Zolan, “Bugün de 101 yıl önceki aynı ruh, aynı inanç ile ülkemizi, şehrimizi, her türlü değerlerimizi ve varlığımızı korumak için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.