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    HaberlerEge Haberleri Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Günü mesajı
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    16.05.2020 - 00:03 |

    Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Günü mesajı

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün, Denizli ve Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu dile getirdi.

    Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Günü mesajı

    Yunan askerlerince işgaline karşı ilk direniş hareketinin Denizli’den başladığını belirten Zolan, “Bugün de 101 yıl önceki aynı ruh, aynı inanç ile ülkemizi, şehrimizi, her türlü değerlerimizi ve varlığımızı korumak için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.

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