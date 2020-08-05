Başkana tepki yağdı

Selçuk’a bağlı Belevi Mahallesi’nde Belevi Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Ramazan Açış’ın bir televizyon programında Atatürk’ü hedef alan sözleri ve paylaşımları tepki gördü. Pek çok vatandaş, Açış’ın yorum ve paylaşımlarının ekran resmini çekerek kendi sayfalarında yer verdi, yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Açış, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Atatürk tartışılıyorsa sebebi İslam tarihiyle yapmış olduğu kanunlardır. Devrim dediğiniz İslamiyet’i yok edici yasalarıdır. İstanbul’un kurtuluşuyla alakalı iyi araştırın. İngiliz subayı karargahta Mustafa Kemal’den aldığı emiri uygularken yakalayan aziz subayımızı tebrik ederim. Atatürk değil, Aytepe’de olan askerlerimizin İngiliz kumanda subayını vurmasıyla İstanbul ve İzmir kurtuldu” ifadesine yer verdi.

Paylaşımı gören Selçuklular, tepkilerini dile getirdi, “Sporu seven ve spora gönül veren gençlere örnek olması gereken spor kulüplerinin bu tür paylaşımları çok manidar bir durum. Gençlerin bu tür kulüp başkanlarını dikkate almamalarını diliyoruz. Yetkililerin bir an önce söz konusu kulüp başkanı hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istiyoruz” dedi.