Başkandan destek

İlçedeki esnaf temsilcilerini ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, öneri ve talepleri dinledi. “Esnafın sıkıntılarını aşması ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi için destek olmaya devam edeceğiz” diyen Arda, “Odalarla ortak projeler yolda” ifadelerini kullandı.