Başkandan mesaj var

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Akın, Atatürk’ün çocuklara ülkeyi emanet edecek kadar güvendiğini ve çocuklara bayram armağan eden ilk lider olduğunu dile getiren Akın, “Hem yüce zaferimizi hem de çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımıza hep güvendi ve inandı. Bu sebeple de 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan etti. Türk halkı olarak bizler de 100 yıldır aynı heyecan, coşku ve de mutlulukla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz” ifadesini kullandı.