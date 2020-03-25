25.03.2020 - 00:02 |
Başkandan moral
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Devlet Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne moral ziyaretleri gerçekleştirdi.
Sağlık ve emniyet çalışanlarının özveriyle yoğun mesai harcadıklarını belirten Gürbüz, “Ne kadar teşekkür etsek azdır. Varlıkları her zaman bizlere güç ve moral veriyor” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.