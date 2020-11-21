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    HaberlerEge Haberleri Başkanın testi pozitif çıktı...
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    21.11.2020 - 07:00 | | AA

    Başkanın testi pozitif çıktı...

    Balıkesir Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Başkanın testi pozitif çıktı...

    Balıkesir Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık ekiplerince gerekli tetkik ve tedaviye başlandığını belirten Cankul, “Hastalıkla ilgili herhangi bir semptom belirtim yok. Şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bu süreçte belediyeyle ilgili çalışmalarımı evimden sürdüreceğim” dedi. Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki birer mahallede Kovid-19 önlemleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı, yetkililer vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. l 

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