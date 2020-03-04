04.03.2020 - 00:02 |
Başkanlar, Ergün’le projeleri konuştu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ağırladı. Ziyarette, projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.