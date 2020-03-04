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    HaberlerEge Haberleri Başkanlar, Ergün’le projeleri konuştu
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    04.03.2020 - 00:02 |

    Başkanlar, Ergün’le projeleri konuştu

    Başkanlar, Ergün’le projeleri konuştu

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ağırladı. Ziyarette, projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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