Başkanlara virüs talimatları verdi

Menderes, Edremit ve Milas belediye başkanları CHP lideri ile görüştü, alınan önlemleri anlattı.

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ SUNDU

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında konuk olduğu Kılıçdaroğlu’na 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti.

PANDEMiYLE ilgili bilgiler de alan CHP lideri, “Geleceğimizin tarımda olduğu anlayışı ile belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

‘SEÇİMLERE HAZIRIZ’ DEDİ

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. İlçenin simgesi olan nazar boncuğundan yapılmış el yapımı sehpayı hediye eden Kayalar, “Gelecek seçimlere hazır olduğumuzun da mesajını verdik” dedi.

ONLINE GÖRÜŞME YAPTI

Ege Bölgesi Belediye Başkanları olarak telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP liderine, virüs ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. Kılıçdaroğlu da başkanlara gelecek süreçte yapılması gerekenlerle ilgili talimatta bulundu.