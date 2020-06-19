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    HaberlerEge Haberleri Başkanlara virüs talimatları verdi
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    19.06.2020 - 00:09 |

    Başkanlara virüs talimatları verdi

    Başkanlara virüs talimatları verdi

    Menderes, Edremit ve Milas belediye başkanları CHP lideri ile görüştü, alınan önlemleri anlattı.

    YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ SUNDU

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında konuk olduğu Kılıçdaroğlu’na 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti.

    PANDEMiYLE ilgili bilgiler de alan CHP lideri, “Geleceğimizin tarımda olduğu anlayışı ile belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

    ‘SEÇİMLERE HAZIRIZ’ DEDİ

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. İlçenin simgesi olan nazar boncuğundan yapılmış el yapımı sehpayı hediye eden Kayalar, “Gelecek seçimlere hazır olduğumuzun da mesajını verdik” dedi.

    ONLINE GÖRÜŞME YAPTI

    Ege Bölgesi Belediye Başkanları olarak telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP liderine, virüs ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. Kılıçdaroğlu da başkanlara gelecek süreçte yapılması gerekenlerle ilgili talimatta bulundu.

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