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    HaberlerEge Haberleri ‘Basketbollu günlerde görüşmek üzere’
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    28.03.2020 - 00:00 |

    ‘Basketbollu günlerde görüşmek üzere’

    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında “Evde Kal” çağrısına destek verdi.

    ‘Basketbollu günlerde görüşmek üzere’

    Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye’nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, “Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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