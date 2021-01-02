'Baskılı oyunla fark edileceğiz'

1. Lig ekibi Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, yeni takımıyla başarılı olacağına inandığını belirtti. Futbol oynadığı dönemde golcü bir oyuncu olduğunu hatırlatan Karan, Menemenspor’un ofansif bir futbol oynayacağını söyledi, “Menemenspor’la birçok oyuncuyu Türk futboluna armağan edeceğiz” dedi

Yeni takımıyla başarıyı yakalayacağını ifade eden, Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldız golcüsü Karan, “1. Lig’deki ilk takımım Menemenspor oldu. Ben forvet oynamış adamım. Golcü adamın takımı da golcü olacak, ofansif olacak, baskılı futbol oynayacak” dedi. Menemenspor’la birçok oyuncuyu Türk futboluna armağan edeceklerini söyleyen Ümit Karan, “Daha önce yurt dışında takım çalıştırmıştım. Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada önemli olan, Türk futboluna oyuncu kazandırmak. Hem yetiştirici olup hem de ligde başarılı olmayı hedefliyoruz, ancak bunlar kolay şeyler değil” şeklinde konuştu.

‘Her takım eşit’

Mücadele ettikleri ligin Süper Lig’den çok daha zorlu bir lig olduğunu söyleyen Karan, “Bu ligde herkes bir hedefin peşinde. Her takımın şansı eşit. Şu takım favori diyemem. İzmir futbolu güzel bir çakış yakaladı. Göztepe’nin Süper Lig’de olması, Altınordu’nun yetiştiriciliği, Altay’ın başarısı ve Menemenspor’un da yetiştirici kimliği ile ön planda yer alması çok önemli” dedi.