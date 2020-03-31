‘Başlama düdüğünü bekliyoruz'

1928 Bucaspor’da futbolcular ve teknik ekip çalışmalarını evlerinden sürdürürken, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. Teknik Direktör Ersin Aka, herkesin koronavirüs salgınına alınan tedbirlere uyduğunu belirtti. Oyuncuların formlarını koruduğunu dile getiren Aka, “Güvenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sağlığımız gayet iyi ama dikkatli olacağız. Liglerin başlamasını bekliyoruz” dedi.