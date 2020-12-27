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    HaberlerEge Haberleri Başlayan projelere yerinde inceleme
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    27.12.2020 - 00:03 |

    Başlayan projelere yerinde inceleme

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe genelinde süren çalışmaları yerinde inceledi.

    Başlayan projelere yerinde inceleme

    Yeni başlayacak projelerle ilgili yer tespitinde bulundu. Akın, “Bir süredir gündemimizde olan ve yakın sürede yapmayı planladığımız, işçi kardeşlerimizin kullanımlarına yönelik kapalı bekleme durakları ile ilgili yer tespitinde bulunduk. Dereköy Kuran Kursu bahçe düzenlemesi ile Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesinde devam eden peyzaj çalışmalarının son durumunu inceledik. Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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