Başlayan projelere yerinde inceleme

Yeni başlayacak projelerle ilgili yer tespitinde bulundu. Akın, “Bir süredir gündemimizde olan ve yakın sürede yapmayı planladığımız, işçi kardeşlerimizin kullanımlarına yönelik kapalı bekleme durakları ile ilgili yer tespitinde bulunduk. Dereköy Kuran Kursu bahçe düzenlemesi ile Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesinde devam eden peyzaj çalışmalarının son durumunu inceledik. Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.