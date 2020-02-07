İduğ’dan tam destek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, meclis üyeleri ile kulüplerin başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplantıda Murat Keser, Bornova bir bütündür mesajı vererek adaylığını resmen açıkladı. Oluşuma tarafların bir araya getirilmesinde önemli rol oynayan ve Bornova’dan tek bir aday çıkması gerektiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’dan Murat Keser’e ASKF seçimlerinde tam destek geldi. Bornova’nın bir bütün halinde hareket edeceğini dile getiren İduğ, “Bornova’da Murat Keser’in aday olması ve arkadaşlarımızın da fedakarlık yaparak ona sahip çıkması bizi her platformda güçlü kılacaktır. Bornova futbolun beşiği, toplamda 50 kulübü barındırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı devam eden spor tesislerine ek yapacağımız tesislerle başta Bornova’nın amatör futbol yükünü ve ardından İzmir’in de önemli yükünü çekiyoruz, çekmeye de devam edeceğiz” dedi.

Keser’den teşekkür

Adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Murat Keser, “Gerçekleşen kenetlenmeye büyük destek sağlayan başta Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ olmak üzere, bütünlüğü sağlamak adına fedakarlık yapan Eray Büyük’e, emekleri için Hakan Beşyıldız’a, Bornova’nın kanaat önderlerine, kulüplerimizin değerli başkan ve yöneticileri ile spor kamuoyunun ve diğer Amatör Futbol Birlik Başkanlarının ve takımlarının büyük teveccühüne sonsuz teşekkür ederim” dedi. Spor kamuoyunda oluşan değişim beklentisi ve amatör takımlarımızın beklentilerine cevap verecek projelerle yeni bir sayfa açacaklarını belirten Keser, “Amatör futbolunun tek vücut ve bütün bölgelerin temsiliyetlerinin olacağı, demokratik bir platform anlayışı ile yöneteceğiz” dedi.

Bornova tek vücut oldu

Mevcut ASKF Yönetim Kurulu üyesi olan ve aday olacağını dile getiren Eray Büyük, Bornova Hitabspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda 9 Şubat’ta yapılacak olan seçimde Bornova Amatör Futbol Kulüpleri Başkan Adayı olan Hakan Beşyıldız, Eski İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar, Eski Bornova Amatör Futbol Kulüpleri Birlik Başkanı Kamil İnal, İzmir ve Türk Futbolu’nun efsanelerinden Altay’lı Orhan Üstündağ, Altay Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Gözüaçık, Bornova Belediyespor Sportif Direktörü Adnan Özbağcı, Belediye Spor Müdürü Berkhan Alphan, Ali Alanç ve diğer amatör futbol kulüplerinin bir araya gelerek, “Biz birlikte güçlüyüz” mesajını verdiler.