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    HaberlerEge Haberleri ‘Basmane, Kemeraltı’ndan ayrı olarak düşünülmemeli’
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    29.04.2020 - 07:00 |

    ‘Basmane, Kemeraltı’ndan ayrı olarak düşünülmemeli’

    Kemeraltı Hayat Platformu Kemeraltı Sohbetleri’ne önceki turizm bakanlarından Bahattin Yücel konuk oldu.

    ‘Basmane, Kemeraltı’ndan ayrı olarak düşünülmemeli’

    Kemeraltı Hayat Platformu Kemeraltı Sohbetleri’ne önceki turizm bakanlarından Bahattin Yücel konuk oldu. Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması ve İzmir’in turizmdeki yeri ile ilgili değerlendirmeler yapan Yücel, “Öncelikle bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Kemeraltı Çarşısı’nın kendisini yenilemesi ama geçmişinden de kopmaması adına oldukça sevindirici bir gelişme oldu. Bu süreçten sonrası çok daha önemli çünkü UNESCO’nun kendine dair kuralları var. Dünya mirası arasında saydığı bütün bölgeleri, yerleri hatta mekânları ciddi bir sınavdan geçiriyor ve bunun sürdürülebilir olmasına önem gösteriyor. Bu disiplinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından çok ciddi biçimde izlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
    İzmir gibi bir destinasyonun yılda bir milyon turist ağırlamasının komik olduğunu ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

    Fuarın yeri yanlış

    İzmir Enternasyonal Fuarı önemli bir çekim merkeziydi. Alıp kuş uçmaz kervan geçmez bir yere taşıdılar. Ayrıca Basmane bölgesi tarih açısından son derece zengin, eski dokudan kalan yapılar var. Kemeraltı’ndan ayrı düşünülmemeli ve canlandırılmalı. En önemli değer ise Kadifekale. Turizme uygun hale getirmek için büyük projelere gerek yok. İnsanların orada zaman geçirmeleri özendirilmeli.”

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