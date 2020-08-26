Basmane sürprizi yolda

Kemeraltı genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Bir yandan kuşaklama hattıyla yağmur suyu sorununu kökten çözecek projenin imalatları sürüyor. 2. Beyler Sokağı’nda üst yapıya ilişkin altyapıyla beraber bir yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışması başladı” dedi. Daha sonra Kadifekale’deki Tiyatro Kazı Alanı’nda süren çalışmalarını da inceleyen Gökçe, “Kazı desteğimiz artacak” bilgisi verdi. Gökçe son olarak, Başkan Tunç Soyer’in Basmane bölgesine ilişkin önemli bir sürpriz açıklayacağını dile getirdi.