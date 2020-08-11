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    HaberlerEge Haberleri Basmane tarihine yolculuk
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    11.08.2020 - 07:00 |

    Basmane tarihine yolculuk

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın tarihi semti Basmane’de Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. Salgın nedeniyle ara verilen çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte tarihsel değerleri ortaya çıkaran projeler de hız kazandı.

    Basmane tarihine yolculuk

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın tarihi semti Basmane’de Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. Salgın nedeniyle ara verilen çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte tarihsel değerleri ortaya çıkaran projeler de hız kazandı.
    Belediye Başkanı Abdül Batur, tarihi dokunun en iyi şekilde korunması için çalışmalara özen gösterilmesini istedi, “Temmuz ayı içerisinde Silahhane binası ve Kılllıoğlu Hamamı’nın ihalelerini ve yer teslimini gerçekleştirdik. Her iki yapı da restorasyonun ardından yeni işlevleri ile hizmet verecek. Konak’ın tarihi değerini ortaya çıkarmak ve görünür kılmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tarihi dokuyu korumakla birlikte bu binaları gündelik hayat içerisine entegre ederek yaşatmak amacındayız” dedi.
    Restorasyonu devam eden tarihi hamamın, çalışmaların tamamlanmasının ardından sergi alanı ve kafe olarak hizmet vermesi düşünülüyor.
    Konak Belediyesi’nin Basmane Semt Merkezi’ne komşu olan Silahhane binasının ise yeni bir semt merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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