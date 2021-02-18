Basmane uyarısı!

Konuyla ilgili önerge ve projelerini Büyükşehir Meclisi’ne sunduklarını belirten Şahin, “Sayın Tunç Soyer konuyla bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi. Basmane semtimizi yaşam alanı olarak seçen Ortadoğu ve Afrika’dan gelen insanlar çok zor şartlarda hayat sürüyorlar. Semtte çevre ve insani temizlikten bahsetmek mümkün değil. Önlem almak zorundayız” dedi. MHP Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Ali Peynirci ise, “Bugünkü mezarlıklar müdürlüğünün olduğu yer çamaşırhane hizmeti veriyordu. Böyle bir alan tekrar hayata geçirilebilir. Seyyar konteynır banyolar da hizmete sunulabilir. Şu anda kapalı olan hamamlar açılabilir. Bu insanların temizliği aslında şehrimizin temizliği ve bizlerin korunmasıdır” dedi. MHP’nin Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak da “Bu insanları kaderlerine terk ederek ortaya çıkacak sonuçlardan kaçamayız” diye konuştu.