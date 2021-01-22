‘Basmane’de esnafı ayakta tutacağız’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Basmane’de devam eden restorasyon çalışmalarını inceleme gezisinde, esnafı da ziyaret etti. Tarihi Silahhane binası ile başlayan turunda Başkan Batur, çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Kıllıoğlu Hamamı’nını ziyaret eden Batur, gezisini Altınpark’ta noktaladı. Esnafın derdini dinleyen Başkan Batur, “Neredeyse 100 yıldır kapıları açık olan esnafımızın dünyanın karşı karşıya geldiği bu zorluğun altından kalkmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Basmane’de tarihi de esnafımızı da dimdik ayakta tutacağız” dedi.