Başsağlığına gitti

Kılıçdaroğlu, Buca’ya bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki evlerinde, Hıdır Öztürk’ün eşi Cebriye Öztürk, Kaan Soydan’ın eşi Figen Soydan ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti.



CHP Genel Başkanı, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in, Torbalı’da yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.



‘Acınızı paylaşıyorum’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkâri’de çığ düşmesi sonucu 26 Aralık’ta şehit olan, Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in Torbalı’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Mevlüt Özbent ve Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ağabeyi Ulaş Özbent ile görüşen Soyer, acılarını paylaştığını belirtti. Soyer’e, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da eşlik etti.