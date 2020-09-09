09.09.2020 - 00:06 |
‘Başucumda tutacağım’
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık’taki evinde ziyaret ettiği DEÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan görme engelli Mine Yılmaz’ı tebrik etti, braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk ve beyaz baston hediye etti.
Yılmaz, “Hem çok duygulandım hem de mutlu oldum. Hediyesini her daim başucumda tutacağım. Daha önce Nutuk’u okumuştum ancak kendime ait bir Nutuk kitabım ilk kez oldu. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.