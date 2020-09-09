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    HaberlerEge Haberleri ‘Başucumda tutacağım’
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    09.09.2020 - 00:06 |

    ‘Başucumda tutacağım’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık’taki evinde ziyaret ettiği DEÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan görme engelli Mine Yılmaz’ı tebrik etti, braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk ve beyaz baston hediye etti.

    ‘Başucumda tutacağım’

    Yılmaz, “Hem çok duygulandım hem de mutlu oldum. Hediyesini her daim başucumda tutacağım. Daha önce Nutuk’u okumuştum ancak kendime ait bir Nutuk kitabım ilk kez oldu. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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