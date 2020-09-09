Yılmaz, “Hem çok duygulandım hem de mutlu oldum. Hediyesini her daim başucumda tutacağım. Daha önce Nutuk’u okumuştum ancak kendime ait bir Nutuk kitabım ilk kez oldu. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.