30.04.2020 - 00:00 |
Başvuru için tüm belgeler ATSO’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından memnuniyetle karşılandı.
“Nefes kredisi, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en az hasarla atlatmak için ilk basamak olacak” diyen ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, üyeleri bilgilendirdi. Denizbank’ın tüm şubelerinde kredinin kullandırılacağını, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının da devreye gireceğini ifade eden Erdayıoğlu “Yüzde 0.03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecek. Krediye başvuru için gerekli olan belgeyi odamızdan temin edilebilirsiniz” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.