Başvuru için tüm belgeler ATSO’da

“Nefes kredisi, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en az hasarla atlatmak için ilk basamak olacak” diyen ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, üyeleri bilgilendirdi. Denizbank’ın tüm şubelerinde kredinin kullandırılacağını, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının da devreye gireceğini ifade eden Erdayıoğlu “Yüzde 0.03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecek. Krediye başvuru için gerekli olan belgeyi odamızdan temin edilebilirsiniz” dedi.