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    09.06.2020 - 07:00 | | CEMİL SEVAL DHA

    Başvuru ücreti için iki günlük kuyruk

    MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde TOKİ ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan ikinci etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaş kuyruk oldu.

    Başvuru ücreti için iki günlük kuyruk

    MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde TOKİ ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan ikinci etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaş kuyruk oldu. Dün sabah bankaya başvuru ücretini yatırmak için hafta sonundan sıraya girenler, iki günü nöbetleşerek geçirdi. 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor. 

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