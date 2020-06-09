Başvuru ücreti için iki günlük kuyruk

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde TOKİ ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan ikinci etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaş kuyruk oldu. Dün sabah bankaya başvuru ücretini yatırmak için hafta sonundan sıraya girenler, iki günü nöbetleşerek geçirdi. 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.