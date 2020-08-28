Başvurular internetten

Belediyenin salgına karşı verdiği etkin mücadelenin de bir parçası olan sistem, www.karabağlar.bel.tr adresi üzerinden çalışıyor. İnternet sitesinden moloz başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, bu adresteki ‘e-belediye’ sistemine üye olmaları gerekiyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijitalleşme atağını sürdüreceklerini vurguladı.