28.08.2020 - 00:03 |
Başvurular internetten
Karabağlar Belediyesi, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda moloz başvurularını internet üzerinden kabul ediyor.
Belediyenin salgına karşı verdiği etkin mücadelenin de bir parçası olan sistem, www.karabağlar.bel.tr adresi üzerinden çalışıyor. İnternet sitesinden moloz başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, bu adresteki ‘e-belediye’ sistemine üye olmaları gerekiyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijitalleşme atağını sürdüreceklerini vurguladı.