‘Başvurun, yapı kontrolü yapalım’

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) aylık üye toplantısına, İnşaat Mühendisler Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar konuk oldu. izmirdepremi.com adresindeki formu dolduranların binalarını kontrol ettiklerini belirten Ayatar, “Hatalı mimari ve tasarımın yanında işçilik ve malzeme eksikliği bina yıkımının nedenlerini oluşturuyor. 99 depremi sonrası değişen deprem yönetmeliği faydalı olsa da 99 öncesi binalarda bu tarz sıkıntılar hala güncelliğini koruyor. Bayraklı’nın daha çok hasar almasının ise farklı nedenleri var, zemin yapısı en temellerinden biri” diye konuştu.

“Artık depremden kimsenin ölmesini istemiyoruz. Bunu sağlamanın yolu da sağlam binalar inşa etmekten geçiyor” diyen İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, “Doğru binanın inşasında mühendisliğin önemi ortada” ifadelerini kullandı.