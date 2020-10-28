Batı Tiyatrosu hayat buluyor

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten bilgi alan Bakan Varank, Suriye Caddesi ve Tapınak A ile başlayan incelemede İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya Kilisesi’ni gezdi. Laodikya Antik Kenti’ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli’nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini belirten Varank, “Bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya’nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı” dedi.



Ajansın, Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile hazırladığı ‘Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor’ projesiyle de kentte bulunan amfi tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. 2 milyon 800 bin liralık proje bütçesinin 1 milyon 900 bin lirası GEKA tarafından karşılandı, 4 milyon liralık yatırımın da önü açıldı.