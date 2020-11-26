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    HaberlerEge Haberleri Batur unutmadı
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    26.11.2020 - 00:01 |

    Batur unutmadı

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her 24 Kasım’da ziyaret ettiği ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’i, pandemi nedeniyle görüntülü arayıp kutladı. “Abdül, sen benim öğrencim değil, evladımsın” diyen Oğuzer, “Düşündüğün için teşekkür ederim, canım benim. Hakkım yerden göğe kadar helal olsun” ifadelerini kullandı.

    Batur unutmadı

    Konak’ta görev yapan öğretmenleri de unutmayan Batur, bir mektup kaleme aldı. “İşte bugün, ülkemizin sizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var” sözleriyle mektubuna başlayan Batur, “Hasret çektiğimiz aydınlık yarınlarımızı birlikte kuracağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü bu ümitlerle kutlar, gelecek nesilleri şekillendiren siz değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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