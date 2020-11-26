Batur unutmadı

Konak’ta görev yapan öğretmenleri de unutmayan Batur, bir mektup kaleme aldı. “İşte bugün, ülkemizin sizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var” sözleriyle mektubuna başlayan Batur, “Hasret çektiğimiz aydınlık yarınlarımızı birlikte kuracağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü bu ümitlerle kutlar, gelecek nesilleri şekillendiren siz değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.