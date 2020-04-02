Batur’a teşekkür

Konak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayan esnaftan üç ay boyunca işgaliye bedeli almayacak. İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan salgın tedbirleri sonrası işleri azalan ve işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli tahakkuk edilmeyecek. 3 aylık işgaliye bedelini peşin ödeyen esnaf için ise ödedikleri kısım daha sonraki aylara sayılacak. İşgaliye desteğinin 3 aylık rakamsal büyüklüğü 1.5 milyon lirayı bulacak. Belediye mülkiyetinde bulunan ve sağlık çalışanlarına hizmet eden binalardan da 31 Aralık’a kadar kira alınmayacak. Yine Alman Kulesi olarak bilinen bölgede mülkiyeti Konak Belediyesi ait olan 44 evde oturan Roman vatandaşlardan da yıl sonuna kadar kira alınmaması kararlaştırıldı.

‘İyiliği unutmayız’

Belediye Başkanı Abdül Batur, “Birlikte Konak diyerek yola çıktık, zor günleri de birlikte atlatacağız. 1248 esnafımıza Mart, Nisan ve Mayıs ayları için işgaliye bedeli tahakkuk ettirmeyeceğiz. Esnafa destek için belediye, bu gelirinden vazgeçecek” dedi. Batur, Tepecik’te Alman Kulesi olarak bilinen bölgede, belediyeye ait 44 evde yaşayan Roman vatandaşlardan 3 ay süreyle kira alınmayacağını sözlerine ekledi.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, “Zor günler geçiriyoruz. Kordon esnafı kendisine yapılan iyiliği unutmaz. Sayın Başkan’a duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.