Batur’dan bayrak sözü

İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in de katıldığı ziyarette Başkan Batur, kırmızı lacivertlilerden övgüyle söz ederek, “Altınordu sadece İzmir’in değil Türkiye’nin gururudur” dedi. Batur, “Altınordu, Konak Belediyesi sınırları içindeki en önemli markalardan biridir. Her zaman Altınordu’nun yanındayız. Basmane Meydanı’nda Altınordu bayrağını dalgalandıracağız” diye konuştu. Özkan da Batur’un sürekli projeler üreten bir başkan olduğuna dikkat çekti, “Altınordu camiasına da her zaman yakındır ve yaklaşımları için kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.