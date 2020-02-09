BAÜN’den enerji sektörüne destek

Eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında kamu-üniversite ve sanayi iş birliğine dayalı uzun vadeli ve ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “İş birliği içerisinde yer almaktan mutluyuz” dedi.