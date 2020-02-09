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    HaberlerEge Haberleri BAÜN’den enerji sektörüne destek
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    09.02.2020 - 00:02 |

    BAÜN’den enerji sektörüne destek

    Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında iş birliğine yönelik iyi niyet protokolü imzalandı.

    BAÜN’den enerji sektörüne destek

     Eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında kamu-üniversite ve sanayi iş birliğine dayalı uzun vadeli ve ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “İş birliği içerisinde yer almaktan mutluyuz” dedi.

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