09.02.2020 - 00:02 |
BAÜN’den enerji sektörüne destek
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında iş birliğine yönelik iyi niyet protokolü imzalandı.
Eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında kamu-üniversite ve sanayi iş birliğine dayalı uzun vadeli ve ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “İş birliği içerisinde yer almaktan mutluyuz” dedi.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.