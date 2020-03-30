BAÜN’e yeni fakülte

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 28.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitenin gelişimini hızla sürdürdüğünü belirtti.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılırken, Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. Böylelikle BAÜN bünyesinde fakülte sayısı 11’den 12’ye yükseldi. Üniversite, yeni akademik yapılanmasında eğitim-öğretim faaliyetlerini; 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu ile sürdürmeye devam edecek.