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    HaberlerEge Haberleri Bayi Toplantısı’na İzmir’de iki gala
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    19.02.2020 - 00:02 |

    Bayi Toplantısı’na İzmir’de iki gala

    Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği komedi filmi Bayi Toplantısı, 22 Şubat Cumartesi günü, Dev Ajans organizasyonunda yapılan iki galayla İzmir seyircisiyle buluşucak.

    Bayi Toplantısı’na İzmir’de iki gala

    Hilltown Karşıyaka’da saat 15.30’da oyuncularla buluşma, 16.00’da film gösterimi; İzmir Optimum Cinemaximum’da da saat 17.45’te seyircilere sohbetin ardından 18.30’da film gösterimi yapılacak.

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