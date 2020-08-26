Bayılma hissinde kalp tehlikesi...

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, baş dönmesi, sersemlik ve bayılma hissinin kalp ve damar hastalıklarının bir göstergesi olabileceğine dikkat çekti. Bu şikayetlerin çok geniş bir yelpazedeki klinik durumların işaretçisi olabileceğini belirten Otlu, erken tanı ve tedavinin önem taşıdığını vurguladı. Otlu, “Her yaşta görülebilen bu rahatsızlıklarda kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenler dikkatle araştırılmalı. Bunun için ilk planda elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, doppler ultrason, efor testi, 24 saatlik Holter EKG takibi, tilt-table (eğik masa) testi gibi hızlı uygulanabilir testler yapılmalı” diye konuştu.