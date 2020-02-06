06.02.2020 - 01:44 |
Bayındır çiçeği Almanya'da
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 1983 yılından beri Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen ve dünyanın öncü bitki fuarı statüsüne sahip, bu yıl 46 ülkeden bin 538 firmanın katıldığı IPM Essen’i ziyaret etti. Demirezen’e, Ege Üniversitesi’nden akademisyenler eşlik etti.
Bayındır’da kurulması planlanan Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi düşünülerek üniversite-kamu işbirliğiyle gerçekleştirilen ziyarette öncelikle Almanya, Hollanda, İtalya ve Japonya firmaları ile görüşüldü, Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olası bilimsel araştırmalar ile bölgede yetiştirilebilecek yeni bitki türleri için konuşuldu.
Ayrıca, Hollanda’da özellikle süs bitkileri ıslahı alanında çalışan ve Bayındır ile ortaklaşa Ar-Ge projeleri yürüten firmaların bitki üretim seraları ziyaret edildi.
Fuarı değerlendiren Başkan Demirezen, “Böylesine önemli bir fuarda, Bayındırlı çiçek üreticilerinin de olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.
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