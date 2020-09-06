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    HaberlerEge Haberleri Bayındır, kurtuluşun 98. yılını kutladı
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    06.09.2020 - 00:03 |

    Bayındır, kurtuluşun 98. yılını kutladı

    Bayındır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Hükümet Konağı Atatürk Anıtı ve Arıkbaşı Şehitliği önünde düzenlenen törenlerle yapıldı.

    Bayındır, kurtuluşun 98. yılını kutladı

    Törenlere Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk başta olmak üzere kamu kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Gaziler katıldı.

    Saygılarını sundu

    Demirezen, “Güzel Bayındırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan tüm ecdadımızı, Bayındırımızda da esareti kabul etmeyen ve işgale karşı tüm gücüyle karşı koyan Çırpılı şehitlerimizi, Pınarlılı şehitlerimizi, Elifli Köyü’nden Bilal’i ve daha nice isimsiz kahramanı saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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