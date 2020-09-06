Bayındır, kurtuluşun 98. yılını kutladı

Törenlere Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk başta olmak üzere kamu kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Gaziler katıldı.

Saygılarını sundu

Demirezen, “Güzel Bayındırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan tüm ecdadımızı, Bayındırımızda da esareti kabul etmeyen ve işgale karşı tüm gücüyle karşı koyan Çırpılı şehitlerimizi, Pınarlılı şehitlerimizi, Elifli Köyü’nden Bilal’i ve daha nice isimsiz kahramanı saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.