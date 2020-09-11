Bayındır’da yaralar sarılıyor

13 dairede yaşayan vatandaşlar, evsiz kaldı. Başkan Uğur Demirezen de bölgeye gitti, itfaiye ekiplerine yardım etti. Felaketin ardından Bayındır Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı’nın önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı. ‘Şimdi Destek Zamanı’ isimli kampanya Bayındır’da büyük destek gördü. Başkan Demirezen, tüm Bayındır halkını dayanışma örneği göstermeye davet etti.