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    HaberlerEge Haberleri Bayındır’da yaralar sarılıyor
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    11.09.2020 - 00:06 |

    Bayındır’da yaralar sarılıyor

    Bayındır’da yaralar sarılıyor. Cumartesi günü 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kullanılmaz hale getirdi, 3 araba da zarar gördü.

    Bayındır’da yaralar sarılıyor

    13 dairede yaşayan vatandaşlar, evsiz kaldı. Başkan Uğur Demirezen de bölgeye gitti, itfaiye ekiplerine yardım etti. Felaketin ardından Bayındır Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı’nın önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı. ‘Şimdi Destek Zamanı’ isimli kampanya Bayındır’da büyük destek gördü. Başkan Demirezen, tüm Bayındır halkını dayanışma örneği göstermeye davet etti.

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