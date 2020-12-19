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    HaberlerEge Haberleri Bayındır’ı nergis kokusu saracak
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    19.12.2020 - 07:00 | | AA

    Bayındır’ı nergis kokusu saracak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi işbirliğiyle Türkiye’nin en önemli çiçek üretim merkezlerinden Bayındır’ın Turan Mahallesi’nde “Tarla koşullarında kesme çiçek amaçlı nergis yetiştiriciliğinin çeşitlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin eğitimi” adlı çalışma başlatıldı. Üreticilere dağıtılan ilk nergis soğanları ise toprakla buluştu.

    Bayındır’ı nergis kokusu saracak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi işbirliğiyle Türkiye’nin en önemli çiçek üretim merkezlerinden Bayındır’ın Turan Mahallesi’nde “Tarla koşullarında kesme çiçek amaçlı nergis yetiştiriciliğinin çeşitlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin eğitimi” adlı çalışma başlatıldı. Üreticilere dağıtılan ilk nergis soğanları ise toprakla buluştu.
    Fidan dikim töreninde konuşan İzmir İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altınoluk, kentte 286 milyon kesme çiçek üretimi yapıldığını belirtti. Bayındır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz ise bölgede yetişen nergisin, kokusu ve dayanıklılığıyla dikkat çektiğini söyledi. Proje kapsamında 6 üreticiye, 76 bin 50 adet nergis soğanı dağıtılması hedefleniyor. 

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