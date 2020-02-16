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    HaberlerEge Haberleri Bayındır’ın nergisi İzmir’i büyüledi
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    16.02.2020 - 00:03 |

    Bayındır’ın nergisi İzmir’i büyüledi

    Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Turan Mahallesi’nde yetiştirilen nergisin tanıtımını yapmak ve 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ni duyurmak amacıyla önce Belediye Hizmet Binası önünde, ardından da İzmir Konak Meydanı’nda nergis hediye etti.

    Bayındır’ın nergisi İzmir’i büyüledi

    Konak Meydanı’nda yaklaşık 2 bin 500 adet nergisi İzmirliliere dağıtan Demirezen, “Mahallemizde dededen kalma ve yapısıyla oynanmamış doğal soğanlarla zeytin bahçelerinde yetiştirilen nergis çiçekleri, ocak ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlıyor. Bu tanıtımla hem üreticimizin hem de halkımızın yüzünü güldürdük. Bayındır, çiçekçiliğin her alanında iddialı, herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

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