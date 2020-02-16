Bayındır’ın nergisi İzmir’i büyüledi

Konak Meydanı’nda yaklaşık 2 bin 500 adet nergisi İzmirliliere dağıtan Demirezen, “Mahallemizde dededen kalma ve yapısıyla oynanmamış doğal soğanlarla zeytin bahçelerinde yetiştirilen nergis çiçekleri, ocak ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlıyor. Bu tanıtımla hem üreticimizin hem de halkımızın yüzünü güldürdük. Bayındır, çiçekçiliğin her alanında iddialı, herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.