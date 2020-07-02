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    02.07.2020 - 02:30 |

    Bayrak değişimi

    İzmir Rotaract Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melis Uzşen, bayrağı Ozan Karakaya’ya devretti.

    Bayrak değişimi

    Online gerçekleşen toplantıya 70 üye katılırken başkanlık törenle yeni dönem başkanı Ozan Karakaya’ya emanet edildi. Görevi devralan Karakaya, “Yeni projeler geliştirerek İzmirlilerin hizmetinde yer alacağını ifade etti, “Kulübümüz ile birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalar yapan İzmir Rotaract Kulübü’nde başkan olduğum için heyecanlıyım” diye konuştu.

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