Bayraklarla tarihte yolculuk

Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde Eylül Köşk içerisinde açılan müzede, herkesin internet üzerinden eserleri görebilmesi için ‘açık arşiv’ uygulamasının da çalışmaları sürdürülüyor. Sistem 3 aya kadar tamamlanmış olacak.



Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bayrak için gözünü kırpmadan can veren bir milletiz. Bayrağı içselleştirdiğimiz için bugüne kadar müzesini yapmayı düşünmemişiz. Ancak bunu kayıt altına almak, farkındalığı tekrar oluşturmak, sadece Türk bayrağı değil dünya bayraklarının da tarihi hakkında bilgi vermek noktasında bilimsel bir zemin oluşturmak gerekiyor. Buna inanarak bu müzeyi, kurduk ve Türkiye’de bir ilk oldu” diye konuştu.