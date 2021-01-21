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    21.01.2021 - 02:03 |

    Bayraklarla tarihte yolculuk

    Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından açılan ‘Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ tarihe ışık tutuyor. Türk ve dünya medeniyetlerinin simgelerinin yer aldığı müzede, değişik dönemlere ait çeşitli belgelerden efemeralara, Türk bayraklarından dönemin ay yıldızlı günlük kullanım araçlarına kadar zengin bir tarihsel içerik bulunuyor.

    Bayraklarla tarihte yolculuk

    Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde Eylül Köşk içerisinde açılan müzede, herkesin internet üzerinden eserleri görebilmesi için ‘açık arşiv’ uygulamasının da çalışmaları sürdürülüyor. Sistem 3 aya kadar tamamlanmış olacak.

    Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bayrak için gözünü kırpmadan can veren bir milletiz. Bayrağı içselleştirdiğimiz için bugüne kadar müzesini yapmayı düşünmemişiz. Ancak bunu kayıt altına almak, farkındalığı tekrar oluşturmak, sadece Türk bayrağı değil dünya bayraklarının da tarihi hakkında bilgi vermek noktasında bilimsel bir zemin oluşturmak gerekiyor. Buna inanarak bu müzeyi, kurduk ve Türkiye’de bir ilk oldu” diye konuştu.

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