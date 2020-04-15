Bayraklı Belediyesi vatandaşın yanında

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir dayanışma ağı geliştiren Bayraklı Belediyesi, sosyal yardımlara hız verdi. Belediye; 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve dar gelirli vatandaş ile bu süreçte işten çıkarılan toplamda bin 666 kişiye erzak yardımında bulundu. Ayrıca son bir ayda 12 bin 385 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan dağıttı. 90 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 109 sahipsiz can dostun tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, 1035 kilo mama dağıttı. 11 Mart-13 Nisan tarihleri arasında telefon, whatsapp veya internet yoluyla, 9 bin 872 mesaj aldı. Belediye, kaynaklarıyla 4 bin 422 kişinin taleplerine çözüm üretti.