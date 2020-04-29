Bayraklı Belediyesi’nde ortak yönetim

Kriz belediyeciliği ile ilgili hazırladığı yönergeyi uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, kendi meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerini, sendikaları, STK’ları ve muhtarları, salgınla mücadele sürecine dahil etti. Türkiye’ye örnek olan yönerge kapsamında oluşturulan Kriz Yönetim İcra Kurulu, devletin ilgi birimleriyle koordineli çalışacak. Başkan Serdar Sandal, “Oluşturduğumuz kurul sayesinde kimseyi ötekileştirmeden, her kesimin görüşlerini alarak tüm krizleri yöneteceğiz. Birlikte çalışıp salgınla daha sağlıklı mücadele edeceğiz” dedi.

19 kişiden oluşan İcra Kurulu’nda başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra AK Partili Meclis Üyesi Seyfettin Atbaş, MHP’li Meclis Üyesi Derviş Kabacık ve CHP’li Meclis Üyesi Şentürk Apaydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Aydın, DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız ve TÜMBELSEN İşyeri Temsilcisi Sevim Altındağ da yer alıyor. Kurul bundan böyle, doğal afetler gibi her kriz durumunda görev alacak.