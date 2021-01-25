Bayraklı, parklarla nefes alacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, daire başkanları ve bürokratları ağırladı. İlçe sokaklarını gezip yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendiren heyet, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yanında bulunan ve hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak parkta incelemelerde bulundu. Şehit Hakan Ünal Parkı için hazırlanan proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına simge bir alan yaratılacağını belirtti. 75. Yıl ve Turan Mahallesi kesişiminde yer alan 25 bin metrekarelik 1. derece sit alanı ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra projelendirilecek. Pazaryerinin yanındaki deniz manzaralı alan, yaşayan parklar projesi kapsamında tasarlanacak. Gümüşpala 7000 Sokak’ta körfez manzarasına sahip 3 bin 600 metrekarelik alanda da yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Asfaltlama ve parke

Daha sonra Muhittin Erener ve Refik Şevket İnce mahallerine geçen heyet, kilit parke çalışmaları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle bozulan yollarda yapılacak diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Emek Mahallesi 7210 Sokak ve çevresindeki sokaklarda ise eğimin fazla olmasından dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşın sorunu giderilecek.

Sıfır Atık Belgesi aldı

Bayraklı Belediyesi’nin atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırma projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başarılı bulundu. Bakanlığın sıfır atık yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getiren Bayraklı Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi aldı. Hizmet binalarında masa altlarındaki çöp kutuları kaldırılıp atıklar, geri dönüşüm için koridorlara yerleştirilen kutularda ayrıştırılarak toplanmaya başlamıştı.