Bayraklı tepki

Bergama Belediyesi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortaklaşa düzenlediği, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Bayrak Yürüyüşü ile, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile, saygısızlığının cevabı verildi. Yürüyüş boyunca, al kırmızı bayrak omuzlarda taşındı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bayrağımıza yapılan ahlaksızca saldırıyı kınıyoruz. Bizler Anadolu topraklarında uzun yıllar, bin yıldan fazla tutunuyoruz. Bizim hakimiyetimize, bizim egemenliğimize, bizim bayrağımıza kim karşı çıkarsa bu aziz milleti karşısında bulacaktır” dedi.