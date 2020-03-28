Bayraklı’da can dostlara sıcak ilgi

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için yerleştirilen kaplara, mama ve su bırakıyor. Ekipler, tüm restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte, yiyecek ve içecek bulmaları daha da zorlaşan sokak hayvanları için mama ve su takviyesi yaptı.