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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da can dostlara sıcak ilgi
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    28.03.2020 - 00:02 |

    Bayraklı’da can dostlara sıcak ilgi

    Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

    Bayraklı’da can dostlara sıcak ilgi

    Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için yerleştirilen kaplara, mama ve su bırakıyor. Ekipler, tüm restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte, yiyecek ve içecek bulmaları daha da zorlaşan sokak hayvanları için mama ve su takviyesi yaptı.

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