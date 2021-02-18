Bayraklı’da fırtına mesaisi

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine geldi; ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı’ndaki parkın içine devrilen ağaçları kaldıran ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Başkan Serdar Sandal da, çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Başkan Sandal, “Tek temennimiz kimseye zarar gelmemesi. Bu süreci kazasız atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimizle şiddetli fırtınaya karşı sahada” diye konuştu.